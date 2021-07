Assegno familiare, importo maggiorato: come richiederlo e cosa sapere (Di giovedì 1 luglio 2021) Assegno familiare, dal 1 luglio maggiore contributo per le famiglie in base al numero dei figli minori: i dettagli Assegno familiare, gli aiuti per chi ha figli minori (Getty Images)Gradita novità per le famiglie italiane con minori a carico. Da oggi, giovedì 1 luglio, per chi già usufruisce di un Assegno familiare, fino al 31 dicembre vedranno gli importi mensili maggiorati di 37,5 euro per ogni figlio per i nuclei dove ci sono due minori e di 55 euro per le famiglie dove figurano almeno tre figli a carico. La misura riguarda anche per chi ha figli minori adottati e in affido ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 1 luglio 2021), dal 1 luglio maggiore contributo per le famiglie in base al numero dei figli minori: i dettagli, gli aiuti per chi ha figli minori (Getty Images)Gradita novità per le famiglie italiane con minori a carico. Da oggi, giovedì 1 luglio, per chi già usufruisce di un, fino al 31 dicembre vedranno gli importi mensili maggiorati di 37,5 euro per ogni figlio per i nuclei dove ci sono due minori e di 55 euro per le famiglie dove figurano almeno tre figli a carico. La misura riguarda anche per chi ha figli minori adottati e in affido ...

