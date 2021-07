Asia, via l’ecopoint da contrata San Chirico: sarà spostato a Piano Borea (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asia comunica che, d’intesa con l’amministrazione comunale, intende sopprimere l’ecopunto situato in contrada San Chirico e di spostarlo a Piano Borea, nell’ex discarica di proprietà comunale. Il provvedimento – si legge nella nota – appare il più appropriato per far fronte a un’emergenza continua, frutto degli sversamenti incontrollati ed illeciti effettuati soprattutto da persone che risiedono fuori dal comune e che approfittano del sito, situato lungo una strada di passaggio, per abbandonare rifiuti di ogni sorta. “Con la soppressione dell’ecopunto di contrada San ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’comunica che, d’intesa con l’amministrazione comunale, intende sopprimere l’ecopunto situato in contrada Sane di spostarlo a, nell’ex discarica di proprietà comunale. Il provvedimento – si legge nella nota – appare il più appropriato per far fronte a un’emergenza continua, frutto degli sversamenti incontrollati ed illeciti effettuati soprattutto da persone che risiedono fuori dal comune e che approfittano del sito, situato lungo una strada di passaggio, per abbandonare rifiuti di ogni sorta. “Con la soppressione dell’ecopunto di contrada San ...

