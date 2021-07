Arrivano i nuovi palinsesti 2021/2022 di Canale 5. Ecco tutti i dettagli (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono stati annunciati i nuovi palinsesti per il 2021 e 2022 di Canale 5, che partono in autunno, sicuramente in vista ci sono molti cambiamenti, e qui vi sveliamo tutti i dettagli. In particolare subiranno dei cambiamenti le domeniche sere, ancora nulla ci concreto con le conduzioni e i programmi, però si vocifera di un cambio di volto con Anna Tatangelo e Silvia Toffanin? Staremo a vedere.Piersilvio Berlusconi ha spiegato che la domenica sera “vorremmo tornasse dedicata all’intrattenimento classico”. Scherzi a Parte condotto da Enrico Papi, procede a passo spedito ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono stati annunciati iper ildi5, che partono in autunno, sicuramente in vista ci sono molti cambiamenti, e qui vi sveliamo. In particolare subiranno dei cambiamenti le domeniche sere, ancora nulla ci concreto con le conduzioni e i programmi, però si vocifera di un cambio di volto con Anna Tatangelo e Silvia Toffanin? Staremo a vedere.Piersilvio Berlusconi ha spiegato che la domenica sera “vorremmo tornasse dedicata all’intrattenimento classico”. Scherzi a Parte condotto da Enrico Papi, procede a passo spedito ...

