Arriva “Sally” | il primo episodio della serie di Dylan Dog che omaggia Vasco Rossi

(Di giovedì 1 luglio 2021)Dog incontra. O meglio, lo ingloba in un progetto in tre episodi: in tre mesi è prevista lìuscita di tre albi dedicati a tre brani del rocker italiano: il, ““, è disponibile dal 30 giugno nelle edicole, nelle fumetterie e sul sito web dell’editore Sergio Bonelli. Ilè scritto da Paola Barbato e disegnato da Corrado Roi e mostra, accanto all’iconicoDog, uncon chiodo di pelle ed immancabile berretto.Dog incontra ...

Advertising

marinelladirosa : Dylan Dog omaggia Vasco Rossi. Arriva la storia 'Sally' - AltriMondiGazza : RT @askanews_ita: Dylan Dog omaggia Vasco Rossi. Arriva la storia 'Sally' #DylanDog #Vasco #VascoRossi #Sally - askanews_ita : Dylan Dog omaggia Vasco Rossi. Arriva la storia 'Sally' #DylanDog #Vasco #VascoRossi #Sally - Affaritaliani : Dylan Dog omaggia Vasco Rossi. Arriva la storia 'Sally' - sixstar7 : Zoe che ci arriva prima di tutti alla farsa di Sally. si vede che è figlia di un truffatore.. #twittamibeuatiful -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Sally

askanews

... Mizzy Collant, Yvonne O'Neill, Luquisha Lubamba, Krystian,Chemist, Nicola Simionato, ... Nel 2011 diventa frontman della band Ostetrika Gamberini e nel 2013secondo assoluto alla prima ...il traguardo e non pensavi mai che sarebbe arrivato! Arrivato? No! è un viaggio che non ... Anna Capasso, Ernesto Cataldo, Massimiliano Cimino, Lello Pirone, e poi ancora Bruno Lanza,...Dylan Dog omaggia Vasco Rossi. L’inedita collaborazione tra uno degli artisti italiani più amati di sempre e Sergio Bonelli Editore, dopo l'annuncio, è finalmente arrivata in edicola con tre episodi i ...PADOVA. Inizia all’insegna degli show e della musica live il primo fine settimana del mese di luglio targato Pride Village, il Festival LGBT più grande d’Italia in corso fino ...