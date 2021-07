Arena ’60,’70,’80: tutti i dettagli della conferenza stampa (Di giovedì 1 luglio 2021) Accompagnato dalle parole del direttore e vicedirettore di Rai1, Amadeus ha presentato l’evento “Arena’ 60 ’70 ’80”: per riscoprire le più famose canzoni prodotte in Italia diventate successi planetari, che hanno fatto ballare il Paese e il mondo intero Si è tenuta oggi la conferenza stampa dell’evento “Arena ’60 ’70 ’80”, due serate – il 12 e il 14 Settembre – che vedranno come protagoniste le più famose hit e canzoni iconiche che hanno segnato trent’anni di musica indimenticabile. A condurre il tutto vi sarà Amadeus, emozionato e felice di ricoprire nuovamente le vesti di dj (molte delle canzoni saranno le stesse ... Leggi su zon (Di giovedì 1 luglio 2021) Accompagnato dalle parole del direttore e vicedirettore di Rai1, Amadeus ha presentato l’evento “’ 60 ’70 ’80”: per riscoprire le più famose canzoni prodotte in Italia diventate successi planetari, che hanno fatto ballare il Paese e il mondo intero Si è tenuta oggi ladell’evento “’60 ’70 ’80”, due serate – il 12 e il 14 Settembre – che vedranno come protagoniste le più famose hit e canzoni iconiche che hanno segnato trent’anni di musica indimenticabile. A condurre il tutto vi sarà Amadeus, emozionato e felice di ricoprire nuovamente le vesti di dj (molte delle canzoni saranno le stesse ...

Advertising

RosyMerola : #Amadeus per la prima volta all’Arena di Verona con “Arena ’60 ’70 ‘80”: «Sarà una grande festa» - SinergicaMentis : Amadeus per la prima volta all’Arena di Verona con “Arena ’60 ’70 ‘80”: «Sarà una grande festa» - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Arena 60-70-80, Amadeus celebra Musica 'farei Saremo se fosse quello rinascita, m… - fisco24_info : Arena 60-70-80, Amadeus celebra Musica: 'farei Saremo se fosse quello rinascita, ma c'è rinnovo vertici - cassiemassacre_ : RT @TgrRaiVeneto: Il celebre conduttore presenterà due serate all'insegna della musica degli anni 60-70-80. A ottobre la messa in onda su R… -

Ultime Notizie dalla rete : Arena ’60 L’Arena a Milano per le Olimpiadi 2026, il progetto di Santa Giulia: firmato il protocollo Corriere della Sera