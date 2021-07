Approvato il calendario dell' anno scolastico 2021 2022 | ecco quando inizieranno le lezioni

abruzzoweb : SCUOLA, QUARESIMALE: “APPROVATO CALENDARIO SCOLASTICO 21-22” - radiolaquila1 : Abruzzo, approvato il calendario scolastico 2021-22: inizio delle lezioni fissato al 13 settembre - agenzia_nova : #Somalia È quanto stabilito al termine dei nuovi colloqui convocati a Mogadiscio dal primo ministro Mohamed Husse… - filadelfo72 : Calendario corse ippica nazionale 1 luglio-31 dicembre 2021 approvato dal Mipaaf - AngoloNews2018 : Calendario corse ippica nazionale 1 luglio-31 dicembre 2021 approvato dal Mipaaf -

Ultime Notizie dalla rete : Approvato calendario

È statoildell'anno scolastico 2021/2022. Lo ha deliberato la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Istruzione Pietro Quaresimale. L'inizio delle lezioni è fissato per lunedì ...... non c'è solo lo stop nel nuovo decretoin Consiglio dei Ministri, ma anche una ... Il decreto lavoro e imprese detta inoltre un nuovoper il pagamento dei rimborsi relativi al primo ...Ecco tutte le date importanti per l’anno scolastico 2021/2022 della regione Molise: quando inizia la scuola e quando saranno le vacanze ...Scuola, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Istruzione Pietro Quaresimale, ha deliberato il calendario scolastico 2021-2022. Si torna a scuola il 13 settembre, per ogni ordine e grado.