Apple estende al 30 dicembre la partnership con RED contro COVID-19HDblog it

(Di giovedì 1 luglio 2021) Lo scorso anno,ha annunciato che avrebbe destinato il 100% dei proventi derivati degli acquisti dei suoi device e accessori (PRODUCT)RED al programma-19 Response del Global Fund per far…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Melablog

offre una ampia gamma di prodotti (PRODUCT)RED, inclusi dispositivi e accessori come iPhone 12 (PRODUCT)RED, iPhone 12 mini eWatch Series 6 (PRODUCT)RED. Ancora, il programma si...ha esteso fino al 30 dicembre 2021 l'iniziativa (PRODUCT)RED a favore del Fondo globale COVID - 19 per il supporto ai sistemi ...Apple continuerà a collaborare con (RED) contro il Covid per tutto il 2021: programma esteso fino al 30 dicembre prossimo ...Apple avrebbe in progetto di lanciare i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici alla fine del terzo trimestre: un periodo che verrebbe quindi a coincidere col lancio di iPhone 13, previsto per la tradizi ...