Antonino Spinalbese | proposta proibita prima della nascita di Luna Marìe La reazione di Belen

(Di giovedì 1 luglio 2021)diMarie, ha ricevuto un’allettante, ma come avrà reagitoRodriguez?è noto al pubblico del piccolo schermo erete per essere il nuovo compagno diRodriguez. Da quando la loro relazione è iniziata, da quasi un anno ormai, lui non si è mai L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

Belen Rodriguez estanno per diventare genitori di Luna Marie e presto potrebbero approdare insieme in televisione. Con loro ci potrebbe essere anche Gustavo, il padre della showgirl argentina. Ma ...Il ritorno di fiamma non ha funzionato e oggi la soubrette ha voltato pagina accanto ad. Negli ultimi mesi si è parlato con una certa insistenza di un flirt tra Stefano De Martino ...Antonino Spinalbese, prima della nascita di Luna Marie, ha ricevuto un'allettante proposta, ma come avrà reagito Belen Rodriguez?Potrebbero fare coppia per un reality il papà di Belen, il signor Gustavo, e il genero, Antonino Spinalbese. Ecco i dettagli ...