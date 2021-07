Anticipazioni Temptation Island | seconda puntata | Tommaso ha tradito Valentina? Lei convocata nel pinettu

(Di giovedì 1 luglio 2021)torna anche quest’anno su Canale 5 per allietare le serate estive dei telespettatori. Dopo la primadi mercoledì 30 giugno, Witty Tv ha pubblicato un video con ledella. Il prossimo appuntamento con il reality show è previsto per lunedì 5 luglio dalle 21.10.2021,ha? Il video pubblicato da Witty Tv inizia con uno ...

Island: Tommaso ha tradito Valentina? Il video "choc": ledella seconda puntata https://t.co/qe31C9Whec #temptationisland ? BlogTivvu.com (@blogtivvu) July 1, 2021Hanno deciso di partecipare aIsland per l'eccessiva gelosia e possessività di Tommaso. ... Dallesulla seconda puntata, pare proprio che le cose tra i due prenderanno una ...Lunedì 5 luglio andrà in onda su Canale 5 l'attesa seconda puntata di Temptation Island. Il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, tornerà in onda per un nuovo appuntamento che s ...Temptation Island non smette di sorprendere! Una coppia potrebbe già essere scoppiata. Stiamo parlando di Valentina e Tommaso. I dettagli ...