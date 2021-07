Annamaria Franzoni shock | “è di nuovo sua” Ecco cosa sta succedendo

Leggi su viaggiarealverde

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il 30 gennaio del 2002 in una villetta di Cogne, un piccolo centro abitato in Valle d’Aosta, si è consumato uno dei più tremendi delitti in Italia, quello del povero Samuele Lorenzi, per il quale la madreera stata condannata a 16 anni di carcere, ridotti poi tra buona condotta e simili, e il 2019 è tornata libera. La casa all’asta Ed è proprio la villetta ad essere stata al centro di grandi polemiche quando nel 2020 era finita all’asta. La famigliadeve infatti all’avvocato Carlo Taormina, che ha difeso la donna, oltre 275 mila euro di onorario, saliti a 450 mila, tra interessi e rivalutazione, nell’atto ...