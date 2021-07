Anna Tatangelo e Silvia Toffanin, ecco la nuova domenica di Canale 5 - FOTO (Di giovedì 1 luglio 2021) Nell’autunno di grandi conferme per Canale 5 la grande novità è la rivoluzione della domenica pomeriggio : niente più «infotainment a 360 gradi» con domenica Live di Barbara D’Urso , spazio al... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 1 luglio 2021) Nell’autunno di grandi conferme per5 la grande novità è la rivoluzione dellapomeriggio : niente più «infotainment a 360 gradi» conLive di Barbara D’Urso , spazio al...

Advertising

GazzettaDelSud : Nell’autunno di grandi conferme per #Canale5 la grande novità è la rivoluzione della domenica pomeriggio: spazio a… - andoniopre : Isoardi buttata via mentre danno un programma ad Anna Tatangelo totalmente random no sense - annalisa__scar : @kickboxingfa @gillia82 @creviceart @luca1897luca @LauraPausini @_AnnaTatangelo_ @ChiaraGruosso @nadygentil… - infoitcultura : La Domenica pomeriggio di Canale 5: arriva Anna Tatangelo e Silvia Toffanin. Le novità - infoitcultura : Barbara D'Urso sostituita a Canale 5: Anna Tatangelo e Silvia Toffanin prendono il suo posto -