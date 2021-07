Anna Falchi | confessione dolorosa Quel passo falso che le ha rovinato la carriera

Leggi su cityroma

(Di giovedì 1 luglio 2021) La showgirl intervistata da Chi ha ammesso un retroscena molto sofferto legato al suo passato, se potesse tornare indietro non lo rifarebbe. Da suo debutto a “Miss Italia” nel 1989 ne è passato di tempo eppure la sua bellezza continua a mantenersi imperterrita come se per lei le lancette dell’orologio si fossero fermate. Negli anni moltissime partecipazioni televisive e conduzioni di successo. Sarà inoltre il nuovo volto del programma di Rai 1 “Uno Weekend” che partirà il prossimo sabato 3 luglio a partire dalle 8.30.verrà accompagnata dal collega Beppe Convertini e avranno modo di animare i weekend per tutta l’estate. Non si limita a ...