Andrew Howe, un campione in piedi: “I giocatori non dovrebbero inginocchiarsi” (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug – Andrew Howe, atleta italiano – nero e di origini statunitensi – fornisce una lezione semplicissima ai buonisti. Non apprezza coloro che chiedono ai calciatori della Nazionale italiana di inginocchiarsi. “Secondo me i giocatori non si dovrebbero inginocchiare, perché Black lives matter è una situazione molto americana”, dice Howe ai microfoni di Cosa succede in città, trasmissione di Radio Cusano Campus. Atleta di salto in lungo, già campione europeo e vicecampione del mondo, Howe detiene il record italiano sia outdoor (8,47 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug –, atleta italiano – nero e di origini statunitensi – fornisce una lezione semplicissima ai buonisti. Non apprezza coloro che chiedono ai calciatori della Nazionale italiana di. “Secondo me inon siinginocchiare, perché Black lives matter è una situazione molto americana”, diceai microfoni di Cosa succede in città, trasmissione di Radio Cusano Campus. Atleta di salto in lungo, giàeuropeo e vicedel mondo,detiene il record italiano sia outdoor (8,47 ...

