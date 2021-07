Andorra e gli euro edizione speciale dedicati al Coronavirus: cosa rappresentano? (Di giovedì 1 luglio 2021) È notizia di poche ore fa: l’Andorra, principato indipendente e prevalentemente montuoso al confine tra Francia e Spagna, ha appena approvato ufficialmente l’emissione di un pacchetto di monete di due euro commemorative con una rappresentazione sul retro del Coronavirus. Gesto simbolico volto sia a ricordare l’anno trascorso, indelebile per molti, sia a sottolineare, soprattutto, l’impegno del governo e del sistema sanitario Andorrano nei confronti della popolazione, nel contrasto della pandemia. Nonostante le piccole dimensione dello Stato, infatti, l’Andorra nell’aprile del 2020 è stata protagonista di ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 1 luglio 2021) È notizia di poche ore fa: l’, principato indipendente e prevalentemente montuoso al confine tra Francia e Spagna, ha appena approvato ufficialmente l’emissione di un pacchetto di monete di duecommemorative con una rappresentazione sul retro del. Gesto simbolico volto sia a ricordare l’anno trascorso, indelebile per molti, sia a sottolineare, soprattutto, l’impegno del governo e del sistema sanitariono nei confronti della popolazione, nel contrasto della pandemia. Nonostante le piccole dimensione dello Stato, infatti, l’nell’aprile del 2020 è stata protagonista di ...

