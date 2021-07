Ancora tempo di presentazioni ufficiali: un nuovo incontro per Diletta Leotta (Di giovedì 1 luglio 2021) Diletta Leotta sta soggiornado in Turchia in compagnia del fidanzato Can Yaman che ha deciso di presentarla alla sua famiglia Can Yaman e Diletta Leotta si trovano in Turchia dove stanno trascorrendo una splendida vacanza tra mare, relax, coccole e famiglia. L’attore turco ha deciso di volare in Turchia anche per far conoscere la sua fidanzata ai familiari. Il primo incontro è avvenuto con i genitori e sembra sia andato a buon fine dato che la madre di Can Yaman ha pubblicato una foto con loro due scrivendo in turco “Mio figlio e mia figlia”. Le presentazioni ufficiali per ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 luglio 2021)sta soggiornado in Turchia in compagnia del fidanzato Can Yaman che ha deciso di presentarla alla sua famiglia Can Yaman esi trovano in Turchia dove stanno trascorrendo una splendida vacanza tra mare, relax, coccole e famiglia. L’attore turco ha deciso di volare in Turchia anche per far conoscere la sua fidanzata ai familiari. Il primoè avvenuto con i genitori e sembra sia andato a buon fine dato che la madre di Can Yaman ha pubblicato una foto con loro due scrivendo in turco “Mio figlio e mia figlia”. Leper ...

