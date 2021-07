Ancora nessuna traccia di Samuel: scomparso mentre nuotava nel Lago di Bracciano (Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA – Nessuno ha smesso di cercare Samuel Boujadi, il ragazzo inghiottito dal Lago di Bracciano venerdì mattina. Negli ultimi quattro giorni i Vigili del Fuoco stanno rastrellando tutta la zona tra Anguillara Sabazia e Trevignano. Anche due fratelli di Samuel, direttamente dall’Olanda, sono partiti per aiutare nelle ricerche e individuare il giovane 22enne. La situazione è delicata, il Lago è pericoloso: molto più che il mare. Amici, familiari e soccorritori però non vogliono darsi per vinti. Leggi anche: L’escursione sul Lago di Bracciano si trasforma in dramma: «Vado ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA – Nessuno ha smesso di cercareBoujadi, il ragazzo inghiottito daldivenerdì mattina. Negli ultimi quattro giorni i Vigili del Fuoco stanno rastrellando tutta la zona tra Anguillara Sabazia e Trevignano. Anche due fratelli di, direttamente dall’Olanda, sono partiti per aiutare nelle ricerche e individuare il giovane 22enne. La situazione è delicata, ilè pericoloso: molto più che il mare. Amici, familiari e soccorritori però non vogliono darsi per vinti. Leggi anche: L’escursione suldisi trasforma in dramma: «Vado ...

