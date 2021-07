Anche a Taranto “10000 vele contro la violenza di genere – Cambiamo rotta insieme” (Di giovedì 1 luglio 2021) Per la prima volta Il mondo della marineria a vela si mobilita in tutta Italia contro la violenza sulle donne, organizzando su tutti gli specchi d’acqua, interni e marini, un grandioso flash mob con tantissime barche, ognuna con un fiocco rosso issato sull’albero maestro. L’iniziativa si terrà domenica prossima, 4 luglio, e in particolare a Taranto vedrà un momento di grande suggestione: nella mattinata ci sarà il defilamento di decine di barche nel Canale Navigale con il Ponte Girevole che, grazie alla disponibilità della Marina Militare, sarà aperto per l’occasione dalle ore 11.00 alle ore 12.00! Nel capoluogo jonico la ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 1 luglio 2021) Per la prima volta Il mondo della marineria a vela si mobilita in tutta Italialasulle donne, organizzando su tutti gli specchi d’acqua, interni e marini, un grandioso flash mob con tantissime barche, ognuna con un fiocco rosso issato sull’albero maestro. L’iniziativa si terrà domenica prossima, 4 luglio, e in particolare avedrà un momento di grande suggestione: nella mattinata ci sarà il defilamento di decine di barche nel Canale Navigale con il Ponte Girevole che, grazie alla disponibilità della Marina Militare, sarà aperto per l’occasione dalle ore 11.00 alle ore 12.00! Nel capoluogo jonico la ...

