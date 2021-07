Ambra Angiolini dea in costume | Allegri pazzo d’amore FOTO

Leggi su cityroma

(Di giovedì 1 luglio 2021)in– Solonotizie24Estatepere Massimiliano, le cuistanno lasciando senza parole il popolo del web e non solo… l’attrice, infatti, si è mostrata bella da togliere il fiato, come una dea inda bagno durante una bellissima crociera a sorrento. La passata primavera è stata segnata dal gossip per la coppia per via di una presunta crisi che aveva allontanato per diverso tempoda Massimiliano. ...