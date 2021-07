Amadeus terrorizzato da una malattia quando era bambino | il conduttore spiega perché è “iper-ipocondriaco”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 1 luglio 2021) È unmolto sincero quello che ha rivelato di essere non solo, ma ““. Ildi Sanremo ha svelato da dove arriva questa sua eccessiva paura nei confronti delle malattie, che coinvolge anche la moglie Giovanna Civitillo, il figlio e la loro vita familiare.dalleper un trauma infantile Condurre Sanremo? No problem. Uno strano dolorino alla gola? Tutt’altra faccenda per. Ilha parlato di questo suo particolare aspetto ...