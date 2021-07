All' Olimpia come vice Messina | Pozzecco dice sì

Advertising

OlimpiaMI1936 : 'Una nuova sfida, grandi ambizioni': all'Olimpia arriva Dinos Mitoglou ? - bball_evo : Quando il Poz era all'Olimpia ed incontrò LUI ?? - EmmeGi78 : @SantucciFulvio Non ti dico quando Claudio Coldebella venne all'Olimpia... - BasketUniverso : Ufficiale: Pozzecco è l'assistant coach di Messina all'Olimpia Milano - sportal_it : Pozzecco-Olimpia: ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : All Olimpia

Sconfitto'ultimo atto, ma con onore, dalla superfavorita Napoli dell'ex Cantù Pino Sacripanti, ... Così la Vanoli non si è persa d'anim mettendo le mani su Pecchia, ex settore giovanile...Gaspardo rinnova con Brindisi Si toglie invece dal mercato Rapahel Gaspardo " finito nel mirino della Virtus Bologna per sostituire Giampaolo Ricci, destinato al passaggioMilano " che ha ...Milano - Adesso è ufficiale, la strana coppia Messina-Pozzecco sarà al timone dell‘Olimpia Milano. Il “Poz’’ sarà l‘assistente del pluridecorato coach costruendo uno staff di alto profilo sull‘esempio ...Qui Belgrado – L’Italia (con Riccardo Moraschini; tra gli ex figurano anche Nicolò Melli, Awudu Abass e Simone Fontecchio, oltre a Piero Bucchi e Paolo Galbiati, presenti nello staff di Coach Sacchett ...