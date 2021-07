"Alleanza Pd-5S? Coi vaffa salta tutto. E il cashback…" (Di giovedì 1 luglio 2021) Andrea Romano, deputato del Pd, a IlGiornale.it non chiude la porta al Movimento. E attacca Calenda: "A Roma di fatto è alleato della Raggi" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 luglio 2021) Andrea Romano, deputato del Pd, a IlGiornale.it non chiude la porta al Movimento. E attacca Calenda: "A Roma di fatto è alleato della Raggi"

Advertising

Pepppe862375p04 : @Mariva2000 Su questo punto ha risposto per le rime a salvini nel modo migliore per il resto non smetterò mai di cr… - Richard53723060 : @repubblica Non c'è alternativa. O alleanza con il 5s o alleanza con il 5s. Ormai il PD è al 17% e non ha più alleati. - ilmister_X : @CarloCalenda @Azione_it @pdnetwork Onorevole @CarloCalenda se questa alleanza ci dev'essere fate in modo che sia g… - portaluppiluigi : @DeShindig @qualunque_uomo @CarloCalenda @pdnetwork Con il pd attuale. Se il pd si rende conto di non poter insiste… - GuidoCosentino : @ksnt63 @redfox78312431 Non amo Renzi. Anche lì c'è un eccesso di personalizzazione ma credo che tra Renzi e Grillo… -