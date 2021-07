Allarme Gimbe: anticipare i richiami degli over 60 per contrastare la variante Delta (Di giovedì 1 luglio 2021) “A oggi dei 17.886.878 over 60, 2.384.966 (13,3%) non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino e 4.648.515 (26,0%) sono in attesa di completare il ciclo con la seconda dose: 3.154.159 con AstraZeneca, 1.286.101 con Pfizer-BioNTech e 208.255 con Moderna: in tutto sono dunque oltre 7 milioni i soggetti over 60 parzialmente o totalmente esposti a rischio di malattia grave che non hanno adeguata copertura contro la variante”. E’ l’Allarme lanciato dall’ultimo report della Fondazione Gimbe. “Pur non conoscendo al momento l’esatta prevalenza della variante Delta in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021) “A oggi dei 17.886.87860, 2.384.966 (13,3%) non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino e 4.648.515 (26,0%) sono in attesa di completare il ciclo con la seconda dose: 3.154.159 con AstraZeneca, 1.286.101 con Pfizer-BioNTech e 208.255 con Moderna: in tutto sono dunque oltre 7 milioni i soggetti60 parzialmente o totalmente esposti a rischio di malattia grave che non hanno adeguata copertura contro la”. E’ l’lanciato dall’ultimo report della Fondazione. “Pur non conoscendo al momento l’esatta prevalenza dellain ...

Advertising

Cartabellotta : RT @HuffPostItalia: Allarme Gimbe: anticipare i richiami degli over 60 per contrastare la variante Delta - OmarSarcinella : RT @HuffPostItalia: Allarme Gimbe: anticipare i richiami degli over 60 per contrastare la variante Delta - GIMBE : RT @HuffPostItalia: Allarme Gimbe: anticipare i richiami degli over 60 per contrastare la variante Delta - HuffPostItalia : Allarme Gimbe: anticipare i richiami degli over 60 per contrastare la variante Delta - AlessioBuzzanca : @PietroCardinali Non c’è alcuna nuova ondata di contagi che rimangono sottozero. Loro sono più previdenti di noi (i… -