Allarme a Lanciano, 11 familiari positivi: accertata la variante Delta. Due di loro sono stati fuori dall’Ue (Di giovedì 1 luglio 2021) La variante Delta fa paura. La mutazione viaggia, e arriva anche a Lanciano. Dove un cluster Covid-19, subito tracciato e isolato, ha dato un esito chiaro. Con 11 persone 11 persone, legate tra loro da vincoli di parentela o di rapporti stretti, positive al tampone. Solo per 6 di loro è stato possibile procedere al sequenziamento del campione, che ha accertato il contagio da variante Delta. Comune, con molta probabilità, anche agli altri componenti dei tre nuclei familiari. I casi – riferisce allora una nota della Asl Lanciano Vasto Chieti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 luglio 2021) Lafa paura. La mutazione viaggia, e arriva anche a. Dove un cluster Covid-19, subito tracciato e isolato, ha dato un esito chiaro. Con 11 persone 11 persone, legate trada vincoli di parentela o di rapporti stretti, positive al tampone. Solo per 6 diè stato possibile procedere al sequenziamento del campione, che ha accertato il contagio da. Comune, con molta probabilità, anche agli altri componenti dei tre nuclei. I casi – riferisce allora una nota della AslVasto Chieti ...

