Solo quattro volte in Q2, contro un Antonio Giovinazzi che il primo taglio della qualifica l'ha superato in 6 occasioni, arrivando in Q3 a Monaco. Per Kimi Raikkonen c'è un problema qualifica da risolvere con Alfa Romeo.

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo Alfa Romeo, il nodo qualifica da risolvere con Raikkonen Per Kimi Raikkonen c'è un problema qualifica da risolvere , una condizione di Alfa Romeo dalla quale uscire per poter ambire a una zona punti vista finora solo in due occasioni. Due punti appena, ...

Nuova Lancia Ypsilon: sarà elettrica insieme alla nuova Delta ... il marchio italiano sarà una componente importante di un più ampio progetto di rilancio secondo il quale otterrà un 'etichetta' di maggior valore alla pari della cugina Alfa Romeo , grazie ...

Le prestazioni della monoposto, in gara, hanno consentito spesso recuperi a Kimi dopo qualifiche nelle quali troppo spesso è stato eliminato in Q1. La preparazione della gomma al centro di operazioni ...

