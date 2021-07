Al via oggi il Green pass europeo: tutte le regole e come ottenerlo (Di giovedì 1 luglio 2021) Battesimo di fuoco per il Green pass europeo, valido da oggi 1 luglio 2021. Da oggi sarà infatti attiva la certificazione verde covid - 19 dell'Ue che renderà più semplice viaggiare da e per tutti i ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 luglio 2021) Battesimo di fuoco per il, valido da1 luglio 2021. Dasarà infatti attiva la certificazione verde covid - 19 dell'Ue che renderà più semplice viaggiare da e per tutti i ...

Advertising

SeaWatchItaly : ?? Intorno alle 19 di ieri l'equipaggio di #Seabird ha ascoltato via radio la segnalazione di un barchino in diffico… - Avvenire_Nei : Al via oggi l'Assegno unico universale. Serve investire sui figli, ora - sole24ore : Sblocco #licenziamenti, via libera del #Cdm. Ecco cosa cambia da oggi: - EmMicucci : RT @RaiNews: Bruxelles incita gli stati membri a mettersi d'accordo e adoperare il documento anche per garantire in sicurezza l'ingresso a… - TrasportoEuropa : Da oggi si presentano le domande per il recupero #accise #gasolio #camion #autotrasporto 2° trimestre -