Al via il Motor Valley Fest fra tradizione e sostenibilità (Di giovedì 1 luglio 2021) Al via a Modena la terza edizione del Motor Valley Fest, quest'anno incentrato sulla transizione verso la mobilità sostenibile ed elettrica con tutte le sfide che comporta per la terra dei Motori per ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Al via a Modena la terza edizione del, quest'anno incentrato sulla transizione verso la mobilità sostenibile ed elettrica con tutte le sfide che comporta per la terra deii per ...

Advertising

Affaritaliani : Al via il Motor Valley Fest fra tradizione e sostenibilità - EliElielba : RT @CittadeiMotori: #Modena. Al via il Motor Valley Fest. @GCMuzzarelli: “Confermato ruolo di capitale italiana dei motori” ?? https://t.c… - GCMuzzarelli : RT @CittadeiMotori: #Modena. Al via il Motor Valley Fest. @GCMuzzarelli: “Confermato ruolo di capitale italiana dei motori” ?? https://t.c… - zazoomblog : Motor Valley Fest 2021 - Al via il festival dei motori la Via Emilia è pronta alle sfide del futuro - #Motor… - aPrieri : MiMo 2021, Milano Monza Motor Show: tanti marchi, nuovi modelli, superca... -

Ultime Notizie dalla rete : via Motor Al via il Motor Valley Fest fra tradizione e sostenibilità Al via a Modena la terza edizione del Motor Valley Fest, quest'anno incentrato sulla transizione verso la mobilità sostenibile ed elettrica con tutte le sfide che comporta per la terra dei motori per ...

'Silk Faw a Reggio Emilia? Serviranno diversi anni' L'obiettivo vero è quello di consolidare la nostra Motor Valley, perché nessuno ce ne porti via qualche pezzo'. Parola di Andrea Pontremoli, amministratore delegato e socio della parmense Dallara ...

Voglia di eccellenza, al via il Motor Valley Fest La Repubblica Al via il Motor Valley Fest fra tradizione e sostenibilità Milano, 1 lug. (askanews) - Al via a Modena la terza edizione del Motor Valley Fest, quest'anno incentrato sulla transizione verso la ...

Il futuro dell'automotive al Motor Valley Top Table Auto elettriche, vetture a guida autonoma e controllata da uno smartphone, web services per automotive e raccolta dati: auto e moto diventeranno sempre più ...

Ala Modena la terza edizione delValley Fest, quest'anno incentrato sulla transizione verso la mobilità sostenibile ed elettrica con tutte le sfide che comporta per la terra dei motori per ...L'obiettivo vero è quello di consolidare la nostraValley, perché nessuno ce ne portiqualche pezzo'. Parola di Andrea Pontremoli, amministratore delegato e socio della parmense Dallara ...Milano, 1 lug. (askanews) - Al via a Modena la terza edizione del Motor Valley Fest, quest'anno incentrato sulla transizione verso la ...Auto elettriche, vetture a guida autonoma e controllata da uno smartphone, web services per automotive e raccolta dati: auto e moto diventeranno sempre più ...