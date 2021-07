“Al posto di Alessia Marcuzzi”. Le Iene, dopo l’addio della conduttrice ecco la decisione di Pier Silvio Berlusconi (Di giovedì 1 luglio 2021) dopo 25 anni Alessia Marcuzzi ha detto addio a Mediaset. Una decisione non indolore che ha motivato con un lungo post sui social. “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via. Salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni”. “La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare. Credo però che questa pandemia, oltre a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 luglio 2021)25 anniha detto addio a Mediaset. Unanon indolore che ha motivato con un lungo post sui social. “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via. Salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni”. “La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare. Credo però che questa pandemia, oltre a ...

Advertising

Maurizi81919065 : Non vorrei smorzare l' entusiasmo sulle iene x Giuliaa gira voce che concy sia la favorita a prendere il posto di a… - alessia_corioni : io quando mi sto scrivendo con persone appena conosciute e non posso scrivere 'tranguell' al posto di 'tranquill*'… - alessia_iyy : RT @meleonoray: Come in tutte le famiglie,le interferenze dall'esterno portano problemi che non ci sarebbero mai stati se tutti fossero sta… - alessia_iyy : RT @itsadebora: So che ci sarà una fine, e non é molto lontana, ma loro tre, occuperanno per sempre un posto nel mio cuore ?? #iyikidogdunk… - carpi_ale : RT @_ShiverEyes: Mediaset non è l' azienda di una volta, ma questo si dice da una decina d' anni. Vogliamo dirlo che lo stesso discorso val… -