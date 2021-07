Agnelli | “Siamo stati ammessi alla prossima Champions League e non abbiamo paura delle minacce”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 1 luglio 2021) Andrea, nella conferenza stampa per la presentazione dell’area sportiva della Juventus, ha parlato anche del CdA del club di ieri: “Il CdA ha definito le linee guida per il rafforzamento finanziario della società, deliberando un aumento di capitale fino a 400 milioni di euro. Gli effetti della pandemia stanno toccando tutta l’industria, direttamente o indirettamente. I dati UEFA sono attendibili, analizzano i bilanci e i budgetsocietà di tutta Europa, e serve liquidità per 8,5 miliardi di euro. Questi sono gli effetti che la pandemia avrà. Il 30-40%esigenze saranno immessi con equity, altri con i debiti e circa il 20% ...