Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo le clip

(Di giovedì 1 luglio 2021) Da oggi arriva al cinema, per la prima volta in Italia, la saga francese di grandissimo successo divenuta ormai un cult,117, creata da Jean Bruce e precedente i noti romanzi di Ian Fleming sull’007.117: fa parte di una serie?117 ALè il primo capitolo in arrivo nei cinema italiani a partire da oggi 1 luglio e ci introduce alla divertentissima trilogia dei Premi Oscar® – entrambi con ...

Fa uno strano effetto scrivere la recensione di 117 al servizio della Repubblica - Missione Cairo nel 2021, quindici anni dopo il debutto del film nella sua natia Francia, in occasione dell'uscita nelle sale italiane. Nel mese di luglio I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection porteranno per la prima volta in Italia i primi due capitoli della saga francese cult 117. Agente speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Cairo: Egitto, 1955. Siamo in piena guerra fredda e Il Cairo è il crocevia... La 74°edizione del Festival di Cannes, che si svolge di solito a maggio, quest'anno è dal 6 al 17 luglio 2021.