Africa senza mezzi di fronte alla terza ondata, servono vaccini per arginare il virus (Di giovedì 1 luglio 2021) Mentre cala in tutto il mondo il numero di contagi, in Africa - dove sono immani le difficoltà di tracciamento dei nuovi casi - molti Paesi stanno affrontando la terza ondata della pandemia senza essere minimamente preparati. Basti pensare che solo nell’ultima settimana, al contrario del resto del mondo, l’incidenza di nuovi contagi registrati è cresciuta del 33% ogni 100 mila abitanti, con un +42% di mortalità per un totale di quasi 180 mila nuove persone infette, che sono certamente sottostimate a causa delle difficoltà di tracciamento e diagnosi. È la denuncia lanciata oggi da Oxfam ed Emergency, attraverso la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Mentre cala in tutto il mondo il numero di contagi, in- dove sono immani le difficoltà di tracciamento dei nuovi casi - molti Paesi stanno affrontando ladella pandemiaessere minimamente preparati. Basti pensare che solo nell’ultima settimana, al contrario del resto del mondo, l’incidenza di nuovi contagi registrati è cresciuta del 33% ogni 100 mila abitanti, con un +42% di mortalità per un totale di quasi 180 mila nuove persone infette, che sono certamente sottostimate a causa delle difficoltà di tracciamento e diagnosi. È la denuncia lanciata oggi da Oxfam ed Emergency, attraverso la ...

Terza ondata in Africa: vaccinato appena il 2,6% della popolazione (01/07/2021) Anche il Fondo Monetario Internazionale ha sottolineato che, senza l'aiuto internazionale, nel prossimo futuro l'Africa sub - Sahariana rischia di essere piegata da continue nuove ondate di infezioni,...

Africa senza mezzi di fronte alla terza ondata, servono vaccini per arginare il virus
La denuncia di Oxfam ed Emergency attraverso la testimonianza diretta degli operatori sul campo in Uganda e Sudan

Africa senza mezzi di fronte alla terza ondata, servono vaccini per arginare il virus La denuncia di Oxfam ed Emergency attraverso la testimonianza diretta degli operatori sul campo in Uganda e Sudan ...

