Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Acerra spari contro caserma vigili urbani - - LaCittaSalerno : +++ IL CASO +++ SPARI CONTRO LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO LEGGI QUI --> - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Acerra, spari contro la sede della polizia municipale: indagini - SkyTG24 : Acerra, spari contro la sede della polizia municipale: indagini -

Ultime Notizie dalla rete : Acerra spari

I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti questa notte in Via Palatucci ad Acerra, in provincia di Napoli, dove poco prima erano stati esplosi colpi d’arma da fuoco contro ...Sul posto i carabinieri hanno rinvenuto 4 bossoli calibro 6,3: il 13 dicembre 2020 erano state danneggiate alcune auto di servizio presso lo stesso comando I carabinieri della compagnia di Castello di ...