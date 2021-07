A Salerno il primo saggio di danza post Covid: Professional Ballet in scena al Delle Arti (Di giovedì 1 luglio 2021) Da sabato 3 a lunedì 5 luglio i Professional Ballet di Pina Testa e Fortuna Capasso saranno in scena al Teatro Delle Arti per il saggio – spettacolo di fine anno. Dal 3 al 5 luglio il sipario del Teatro Delle Arti si riapre sulla danza Salerno il 1 luglio 2021. Hanno lavorato per mesi Leggi su 2anews (Di giovedì 1 luglio 2021) Da sabato 3 a lunedì 5 luglio idi Pina Testa e Fortuna Capasso saranno inal Teatroper il– spettacolo di fine anno. Dal 3 al 5 luglio il sipario del Teatrosi riapre sullail 1 luglio 2021. Hanno lavorato per mesi

Advertising

pengueraffaele : Salerno, M5S: “Aeroporto Costa d’Amalfi, opere al via il 30 luglio e primo volo nel 2024” - AMTartarone : Sicurezza sul lavoro: le parole del Segretario Generale della Cisl di Salerno, Geardo Gerardo Ceres, e del primo ci… - cilentonotizie : M5S: 'Aeroporto Salerno - Costa d’Amalfi, opere al via il 30 luglio e primo volo nel 2024' - ottopagine : Aeroporto Costa d’Amalfi: 'Opere al via il 30 luglio e primo volo nel 2024' #Salerno - anteprima24 : ** M5S: “#Aeroporto Costa d’#Amalfi, opere al via il 30 luglio e primo volo nel 2024” ** -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno primo Fondazione Isaia, dedicato alla poesia il quinto modulo del corso di napoletano ... per motivi diversi dai consueti stereotipi e clichè mediatici negativi, era il primo obiettivo ... quindici lezioni nella sede operativa della Fondazione Isaia, a Palazzo Salerno Lancellotti, ...

Federcaccia presidia strade e autostrade per pizzicare chi abbandona gli animali Federcaccia Fvg in campo contro il fenomeno dell'abbandono. Dal primo luglio una ventina di agenti sono in campo per intensificare i controlli nelle aree di ... annunciata da Salvatore Salerno, ...

CAPODICHINO/SALERNO, INCONTRO CON ENAC E GESAC - Primo Piano Regione Campania L'Aeroporto di Salerno impiegherà ancora tre anni (Teleborsa) - Ancora tre anni di attesa per fare dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi il secondo scalo della Campania. Le opere di allungamento della pista fino a 2.200 metri partiranno il 30 luglio.

Basket: Miwa Energia, il primo colpo di mercato è coach Adolfo Parrillo Parrillo ha già allenato a Benevento diverse stagioni fa guidando sia Meomartini che Magic Team e nella prossima stagione avrà il compito di tener ben salda la Serie C Gold conquistata nel 2020. “Le ...

... per motivi diversi dai consueti stereotipi e clichè mediatici negativi, era ilobiettivo ... quindici lezioni nella sede operativa della Fondazione Isaia, a PalazzoLancellotti, ...Federcaccia Fvg in campo contro il fenomeno dell'abbandono. Dalluglio una ventina di agenti sono in campo per intensificare i controlli nelle aree di ... annunciata da Salvatore, ...(Teleborsa) - Ancora tre anni di attesa per fare dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi il secondo scalo della Campania. Le opere di allungamento della pista fino a 2.200 metri partiranno il 30 luglio.Parrillo ha già allenato a Benevento diverse stagioni fa guidando sia Meomartini che Magic Team e nella prossima stagione avrà il compito di tener ben salda la Serie C Gold conquistata nel 2020. “Le ...