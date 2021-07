A Pechino parata per i 100 anni della fondazione del Partito Comunista Cinese

Advertising

radioitaliacina : A Pechino la parata per celebrare i 100 anni del partito comunista - infoitinterno : A Pechino la parata per celebrare i 100 anni del partito comunista -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino parata

Oltre 70mila persone in piazza Tienanmen. 'La Cina - ha detto il presidente Xi Jinping - ha raggiunto il primo obiettivo del centenario, quello sulla costruzione di una 'società moderatamente prospera ...Non è prevista, infatti, alcuna unamilitare come invece accadde nell'ottobre del 2019 per i ... Come già avvenuto fino ad ora, infatti,si è confermata come 'baluardo' anti europeo e ...A Pechino la parata per celebrare i 100 anni del partito comunista. Xi: "La Cina non si farà opprimere". Condividi. Il presidente cinese, Xi Jinping, avverte che… Leggi ...Chi l’avrebbe mai detto che il Partito comunista cinese (Pcc), prima di conquistare il potere nel 1949, avrebbe saputo inconsapevolmente descrivere così bene il… Leggi ...