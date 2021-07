A Milano il primo Family Justice Center in Italia (Di giovedì 1 luglio 2021) Il SVSeD (centro di Soccorso Violenza Sessuale e Domestica del Policlinico di Milano) è entrato a fare parte della famiglia dei Family Justice Center (FJC), come primo FJC Italiano. La collaborazione è iniziata oramai da quattro anni e la pubblicizzazione della firma congiunta del protocollo stilata nel 2019 è stata ritardata dalla pandemia Covid-19. Il FJC è una struttura in cui è collocato un team multidisciplinare di professionisti che lavorano insieme, sotto lo stesso tetto, per fornire servizi coordinati alle vittime di violenza familiare. Gli obiettivi dei FJC sono di natura ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 1 luglio 2021) Il SVSeD (centro di Soccorso Violenza Sessuale e Domestica del Policlinico di) è entrato a fare parte della famiglia dei(FJC), comeFJCno. La collaborazione è iniziata oramai da quattro anni e la pubblicizzazione della firma congiunta del protocollo stilata nel 2019 è stata ritardata dalla pandemia Covid-19. Il FJC è una struttura in cui è collocato un team multidisciplinare di professionisti che lavorano insieme, sotto lo stesso tetto, per fornire servizi coordinati alle vittime di violenza familiare. Gli obiettivi dei FJC sono di natura ...

berlusconi : Stupiremo tutti per la qualità della soluzione che indicheremo per sfidare il Sindaco Sala. Non è una gara sui tem… - RBcasting : Notti Bianche del Cinema: 48 ore di film ed eventi in tutta Italia per la ripartenza. Evento ideato da Alice nella… - msarigu72 : @fey_folk Personalmente, vidi al cinema solo il primo e fu un'esperienza molto divertente. (Era un cinema di Milano… - c_pradelli : RT @MiTomorrow: Primo giorno di #GreenPass: che cos’è, come funziona: ne parliamo su #MiTomorrow. Scarica qui la versione digitale ?? htt… - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Primo giorno di #GreenPass: che cos’è, come funziona: ne parliamo su #MiTomorrow. Scarica qui la versione digitale ?? htt… -