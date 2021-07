80 lavoratori a rischio esubero alla San Marco, il caso arriva alla Camera dei deputati (Di giovedì 1 luglio 2021) La crisi della San Marco Industrial di Atessa arriva alla Camera. A portare il caso all'attenzione della commissone Attività produttive è stato il deputato abruzzese Camillo D'Alessandro, vice ... Leggi su chietitoday (Di giovedì 1 luglio 2021) La crisi della SanIndustrial di Atessa. A portare ilall'attenzione della commissone Attività produttive è stato il deputato abruzzese Camillo D'Alessandro, vice ...

Advertising

HuffPostItalia : Meno soldi al cashback, più ai lavoratori a rischio. Può M5s dire di no? - polipolio : ??@serracchiani non sa quel che dice. Se esternalizzando si 'mettono a rischio migliaia di posti di lavoro', signifi… - laura_lavespa : RT @collettiva_news: #Abb L'azienda ha rifiutato la proposta di un imprenditore disposto a rilevare stabilimento e lavoratori. @fiomnet : “… - fiomnet : RT @collettiva_news: #Abb L'azienda ha rifiutato la proposta di un imprenditore disposto a rilevare stabilimento e lavoratori. @fiomnet : “… - lazzernick76 : RT @filctemcgil: #NoArt177 , @mauriziolandini alla manifestazione dei #lavoratori dell’#elettrico, del #gas e dell’igiene ambientale per di… -