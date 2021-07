(Di giovedì 1 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Il Pulsee Energy Index – osservatorio sulle abitudini degli italiani realizzato da Pulsee, l'operatore di luce e gas ad uso domestico green e digitale, in collaborazione con la società di ricerche di mercato Nielsen¸ scatta ancora una volta una fotografiae priorità, intenzioni e comportamenti degli italiani in relazione alla sostenibilità ambientale. Al centro'indagine, le famiglie, ed in particolare la gestionea sostenibilità in ambito domestico da partee donne madri, di età compresa tra i 18 ei 55 anni. Dai dati emerge come, tra le varie fasce di etàe ...

Advertising

MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Il Pulsee Energy Index – osservatorio sulle abitudini degli italiani realizzato da Pulsee, l’o… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash 63% mamme italiane pensa che prendersi cura dell’ambiente sia costoso -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro 63% mamme italiane pensa che prendersi cura dell’ambiente sia costoso - - CorriereCitta : 63% mamme italiane pensa che prendersi cura dell’ambiente sia costoso -

Ultime Notizie dalla rete : 63% mamme

Il Corriere della Città

... tra 0 e 6 anni, e saranno disponibili le attività dei 13 Spazipresenti in alcuni dei ... I DISAGI PSICOFISICI DATI PANDEMIA: UN NUOVO PROGETTO Per saperne di più 06 - 48070023//81/82 Tutti i ...Per introdurre questi sostituti, conviene seguire la stessa tecnica che usano in alcuni asili: le prime volte, per aiutare i bambini ad addormentarsi senza un genitore, lesi fermano con le ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Fuga obbligata dal lavoro e ingresso nel bacino degli inattivi. I sindacati: "Fondi del Pnrr per tentare un’inversione di tendenza" ...