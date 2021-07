(Di giovedì 1 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Il Pulsee Energy Index – osservatorio sulle abitudini degli italiani realizzato da Pulsee, l’operatore di luce e gas ad uso domestico green e digitale, in collaborazione con la società di ricerche di mercato Nielsen¸ scatta ancora una volta una fotografia delle priorità, intenzioni e comportamenti degli italiani in relazione alla sostenibilità ambientale. Al centro dell’indagine, le famiglie, ed in particolare la gestione della sostenibilità in ambito domestico da parte delle donne madri, di età compresa tra i 18 ei 55 anni. Dai dati emerge come, tra le varie fasce di età delle intervistate, se le tematiche legate alla sostenibilità ambientale e l’attenzione ai ...

Advertising

Italpress : 63% mamme italiane pensa che prendersi cura dell’ambiente sia costoso - blogsicilia : #notizie #sicilia 63% mamme italiane pensa che prendersi cura dell’ambiente sia costoso - - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Il Pulsee Energy Index – osservatorio sulle abitudini degli italiani realizzato da Pulsee, l’o… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash 63% mamme italiane pensa che prendersi cura dell’ambiente sia costoso -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro 63% mamme italiane pensa che prendersi cura dell’ambiente sia costoso - -

Ultime Notizie dalla rete : 63% mamme

Il Corriere della Città

... tra 0 e 6 anni, e saranno disponibili le attività dei 13 Spazipresenti in alcuni dei ... I DISAGI PSICOFISICI DATI PANDEMIA: UN NUOVO PROGETTO Per saperne di più 06 - 48070023//81/82 Tutti i ...Per introdurre questi sostituti, conviene seguire la stessa tecnica che usano in alcuni asili: le prime volte, per aiutare i bambini ad addormentarsi senza un genitore, lesi fermano con le ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Fuga obbligata dal lavoro e ingresso nel bacino degli inattivi. I sindacati: "Fondi del Pnrr per tentare un’inversione di tendenza" ...