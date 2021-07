1^ Edizione Premio Nazionale Ricerca, Big Data e AI: WMF e IFAB insieme per supportare giovani ricercatrici e ricercatori (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Festival sull’Innovazione, insieme all’International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development (IFAB), indice un Premio speciale per dare supporto ai Ricercatori. In palio un montepremi in denaro da 13.500€ da destinare a risultati della Ricerca innovativi nell’ambito dei Big Data e dell’Artificial Intelligence. La premiazione avverrà sul palco del WMF, il 15 luglio al Palacongressi di Rimini. Bologna, 1 luglio 2021 Ricerca e innovazione, un binomio solido e che guarda con fiducia al futuro grazie anche al ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Festival sull’Innovazione,all’International Foundation Bigand Artificial Intelligence for Human Development (), indice unspeciale per dare supporto aitori. In palio un montepremi in denaro da 13.500€ da destinare a risultati dellainnovativi nell’ambito dei Bige dell’Artificial Intelligence. La premiazione avverrà sul palco del WMF, il 15 luglio al Palacongressi di Rimini. Bologna, 1 luglio 2021e innovazione, un binomio solido e che guarda con fiducia al futuro grazie anche al ...

Advertising

TgrRaiFVG : Paolo Berizzi, inviato speciale di Repubblica, è il vincitore della quarta edizione del Premio Leali delle Notizie… - ChilizItalia : Scegli il design della maglia in edizione limitata che il @TeamVitality creerà esclusivamente per i possessori di f… - LucianoAngelucc : RT @Umbriaecultura: Mariapia Veladiano col romanzo 'Adesso che sei qui' (Guanda) ha vinto la settima edizione del Premio Letterario Città d… - AzioneSunt : Al via la ventunesima edizione del @PremioTroisi per la scrittura comica ?? - ottovanz : RT @vaticannews_it: #1luglio Riconoscere e premiare gli sforzi di individui e istituzioni che si impegnano a favore del progresso dell’uman… -