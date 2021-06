Zona stazione, scatta il divieto di consumo di alcolici e l’uso di contenitori di vetro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Da giovedì 1 luglio scatta il divieto di consumo di bevande alcoliche e l’utilizzo di contenitori di vetro nell’area tutt’intorno alla stazione di Bergamo: il Comune di Bergamo ha poco fa emanato un’ordinanza specifica, già annunciata dal vicesindaco Sergio Gandi nei giorni scorsi e durante il recente Consiglio Comunale sulla sicurezza di lunedì scorso. Da giovedì quindi sarà vietato – tranne che all’interno degli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e nelle loro pertinenze – il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, in ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Da giovedì 1 luglioildidi bevande alcoliche e l’utilizzo didinell’area tutt’intorno alladi Bergamo: il Comune di Bergamo ha poco fa emanato un’ordinanza specifica, già annunciata dal vicesindaco Sergio Gandi nei giorni scorsi e durante il recente Consiglio Comunale sulla sicurezza di lunedì scorso. Da giovedì quindi sarà vietato – tranne che all’interno degli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e nelle loro pertinenze – ildi bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, in ...

