Zona Bianca, le anticipazioni della puntata di mercoledì 30 giugno

Tra i temi della puntata di questa sera: Il Ddl Zan, il caso Saman e i rischi della variante Delta

Oggi, mercoledì 30 giugno, al centro di "Zona Bianca", il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 e condotto da Giuseppe Brindisi, in onda in prima serata su Retequattro, un approfondimento sul ddl Zan che tiene banco in Parlamento e nella società, con le manifestazioni degli ultimi giorni e i fatti di cronaca che interrogano gli italiani. Durante la trasmissione si analizzeranno anche la situazione sanitaria attuale e i ...

