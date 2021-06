Zingaretti: su nostri social regole in inglese per cittadini tifosi britannici (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – “Chiediamo il rispetto della legge e attenzione rispetto alla problematica della variante Delta. Informeremo i cittadini inglesi sulle nostre regole. Questo pomeriggio le pubblicheremo in lingua inglese sui nostri social”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della presentazione dei nuovi mezzi dell’Ares 118, parlando della quarantena prevista per i cittadini inglesi in vista della partita in programma a Roma tra Inghilterra e Ucraina. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – “Chiediamo il rispetto della legge e attenzione rispetto alla problematica della variante Delta. Informeremo iinglesi sulle nostre. Questo pomeriggio le pubblicheremo in linguasui”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola, a margine della presentazione dei nuovi mezzi dell’Ares 118, parlando della quarantena prevista per iinglesi in vista della partita in programma a Roma tra Inghilterra e Ucraina.

