Wimbledon, risultati femminili 30 giugno: avanza Giorgi. Al terzo turno Sabalenka e Pliskova, fuori Kenin e Pegula (Di mercoledì 30 giugno 2021) Oggi, mercoledì 30 giugno, il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, ha visto concludersi il primo ed iniziare il secondo turno del tabellone principale del singolare femminile, per un totale di 39 incontri, dei quali 38 portati a termine. Tra i 23 incontri del primo turno c’è la vittoria dell’unica italiana in campo, Camila Giorgi, che supera l’elvetica Jil Belen Teichmann per 6-2 6-2, e tornerà in campo già domani per la sfida di secondo turno contro la testa di serie numero 19, la ceca Karolina Muchova, che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Oggi, mercoledì 30, il torneo didi tennis 2021,Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, ha visto concludersi il primo ed iniziare il secondodel tabellone principale del singolare femminile, per un totale di 39 incontri, dei quali 38 portati a termine. Tra i 23 incontri del primoc’è la vittoria dell’unica italiana in campo, Camila, che supera l’elvetica Jil Belen Teichmann per 6-2 6-2, e tornerà in campo già domani per la sfida di secondocontro la testa di serie numero 19, la ceca Karolina Muchova, che ...

Advertising

Moixus1970 : RT @SkySport: Seppi post Kudla: 'Non sono mai entrato in partita' ? - Fprime86 : RT @SkySport: Kudla-Seppi 6-2, 6-4, 6-2: gli highlights ? - Fprime86 : RT @SkySport: Seppi post Kudla: 'Non sono mai entrato in partita' ? - kwaku_kitt : RT @SkySport: Seppi post Kudla: 'Non sono mai entrato in partita' ? - kwaku_kitt : RT @SkySport: Kudla-Seppi 6-2, 6-4, 6-2: gli highlights ? -