William e Harry, il giorno della verità: «Incontro privato dopo la cerimonia per la statua di Diana» (Di mercoledì 30 giugno 2021) C’è grande attesa, fra gli appassionati di cose della Corona britannica, per l’inaugurazione domani della statua in onore di Lady Diana. L’occasione, che ricorre nel giorno in cui la principessa avrebbe compiuto 60 anni, è vista da molti, infatti, come il giorno in cui Harry e William potrebbero avere l’atteso chiarimento, e molti auspicano anche l’ancora più attesa riconciliazione. I due fratelli si erano già incontrati ai funerali del nonno Filippo, restituendo però l’immagine di un clima ancora molto teso e reso più pesante dalla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) C’è grande attesa, fra gli appassionati di coseCorona britannica, per l’inaugurazione domaniin onore di Lady. L’occasione, che ricorre nelin cui la principessa avrebbe compiuto 60 anni, è vista da molti, infatti, come ilin cuipotrebbero avere l’atteso chiarimento, e molti auspicano anche l’ancora più attesa riconciliazione. I due fratelli si erano già incontrati ai funerali del nonno Filippo, restituendo però l’immagine di un clima ancora molto teso e reso più pesante dalla ...

