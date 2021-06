Volley | Accademia ko a Villaricca | decisiva la “bella”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Si va alla. Nella seconda gara della finale play off disputata ieri l’è stata sconfitta in trasferta dall’Anciscon il punteggio di 3-0 (25-23, 25-18, 30-28) ed ora la promozione in B2 si deciderà in gara 3 sabato prossimo al Rampone di Benevento. In un clima infuocato per le alte temperature della palestra Rodari die contro un avversario che era all’ultima spiaggia, le giallorosse incappano in una serata storta e non riescono quasi mai ad esprimere la loro pallavolo. Eppure, al di là del secondo set (decisamente quello meno ...