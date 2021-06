(Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo aver presentato il restyling della, lasvelala rinnovata versione GTI, che siriprendendo i contenuti delle altre varianti della segmento B tedesca. La più sportiva dellerimane fedele al proprio spirito, riproponendo il family feeling della Casa di Wolfsburg e aggiungendo diversi contenuti tecnici esclusivi. Look deciso e nuovi Adas. I paraurti, i fari anteriori a Led collegati da una striscia luminosa, i gruppi ottici posteriori (anch'essi a Led) e i cerchi di lega da 17" (18" in opzione) sono specifici per la GTI, così come le finiture esterne e i dettagli ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Volkswagen Polo - Anche la GTI si aggiorna - moneypuntoit : ?? Nuova Volkswagen Polo GTI: foto, motore e prestazioni ?? - Motor1italia : Volkswagen Polo GTI, le prime foto ufficiali del restyling - Tricars_it : VOLKSWAGEN Polo 1.6 TDI 95 CV 5p. Highline PERMUTE PARI AL NUOVO 15.990 € -

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen Polo

Solo di un soffio non sale invece sul podio Jeep Renegade , che in classifica si piazza in ogni caso davanti a Fiat 500L ,e Nissan Qashqai , unico SUV in top ten. Ottava posizione ...E ad alimentare le ambizioni di vertice saranno i protagonisti della classe R5 , la più nutrita: una cerchia di elevato spessore nella quale spiccano ledi Alessandro Re e quella ...Ad aprile Volkswagen ha presentato l'ultima versione della sesta generazione Polo. Ora arriva anche la sua versione più sportiva: la nuova Polo GTI. Il top, nella gamma Polo, in termini di prestazioni ...È veloce, performante e tecnologica, la nuova Volkswagen Polo GTI è spinta da un motore 2 litri turbo benzina da 207 cavalli e 320 Nm di coppia massima.