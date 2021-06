Vitamina G, i 100 progetti premiati dalla Regione Lazio per dare energia alle idee degli Under 35 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 100 i progetti premiati nell’ambito di Vitamina G, un progetto realizzato nell’ambito del programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù. Il bando dà valore ed energia alle idee degli Under 35, con un contributo di oltre 2,3 milioni di euro destinati a iniziative, modelli e proposte. Vitamina G: premiati 100 progetti dalla ... Leggi su funweek (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 100 inell’ambito diG, un progetto realizzato nell’ambito del programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili dellacon il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù. Il bando dà valore ed35, con un contributo di oltre 2,3 milioni di euro destinati a iniziative, modelli e proposte.G:100...

Advertising

nnorthstardust : E un altro punto non é vero che i vegani/ vegetariani hanno carenze e prendono 100 integratori ne prendono solo uno… - DinoraSantos10 : LiftOff - È un integratore alimentare energetico effervescente che contiene caffeina, oltre al 100 % della VRN* di… - morrisfre : @Laura_0583 Acido alfa lipoico, di almeno 600 mg e vitamina B1 (Tiamina) almeno 100 mg. Un mese di questa integrazione penso che basti ???? - TParallelVision : Bando Vitamina G, Regione Lazio premia 100 giovani under 35 #theparallelvision - GirolamoIacona : Hydrate H 24 Bevanda elettrolitica senza calorie per atleti, per reintegrare i liquidi. Apporta il 100% della RDA d… -