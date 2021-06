Virus in Campania, gli ultimi dati dell’Unità di Crisi sulla variante Delta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Continuano le attività settimanali di sequenziamento previste dal piano di sorveglianza genomico della Regione Campania, condotto da Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, azienda ospedaliera dei Colli (ospedale Cotugno) e Tigem. Leggi anche variante Delta a Napoli, tra i contagiati un ragazzino di 11 anni e un giovane di 28: chi sono i positivi In questa settimana L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Continuano le attività settimanali di sequenziamento previste dal piano di sorveglianza genomico della Regione, condotto da Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, azienda ospedaliera dei Colli (ospedale Cotugno) e Tigem. Leggi anchea Napoli, tra i contagiati un ragazzino di 11 anni e un giovane di 28: chi sono i positivi In questa settimana L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilvaglio1 : Virus – In Campania il 52,3% dei decessi comunicati oggi. In provincia di Benevento 3 nuovi positivi #coronavirus… - AldTar : @maxbasello @StefanoSamma7 Per l'aumento, ancora presto per trarre conclusioni. In qualunque caso non è un segreto… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 117 (*) di cui Sintomatici… - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, sono 48 i positivi del giorno, 16 presentano i sintomi del virus LEGGI LA NEWS:… - ilvaglio1 : Virus – In Campania il 67% dei decessi italiani odierni. Nel Sannio nessun nuovo positivo #coronavirus… -