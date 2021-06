Violenze sui detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: le immagini terribili di pestaggi e torture (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con una ridda di distinguo e prese di posizione anche politiche è il video dei pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a spiegare cosa succedeva all'interno del penitenziario. Calci, schiaffi,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con una ridda di distinguo e prese di posizione anche politiche è il video deineldia spiegare cosa succedeva all'interno del penitenziario. Calci, schiaffi,...

Advertising

rubio_chef : Caro @matteosalvinimi, il Paese dove speri di andare in vacanza a trovare i tuoi amici pluriomicidi (Israele ndr) è… - petergomezblog : “Molteplici torture, lesioni e depistaggio”: misure cautelari per 52 agenti penitenziari accusati di violenze sui d… - fanpage : Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, le immagini rilevate dalle telecamere di sorveglianza - finelinele : RT @perchetendenza: #SantaMariaCapuaVetere: Per il video, diffuso da @DomaniGiornale, che mostra le violenze della polizia sui detenuti avv… - Pontix97 : RT @perchetendenza: #SantaMariaCapuaVetere: Per il video, diffuso da @DomaniGiornale, che mostra le violenze della polizia sui detenuti avv… -