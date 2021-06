Violenze nel carcere di S Maria Capua Vetere Cartabia | Oltraggio a divisa | tradita Costituzione

(Di mercoledì 30 giugno 2021) La Ministra della Giustizia condanna senza mezzi termini i fatti del 6 aprile 2020 nel penitenziario campano. "Un'offesa e unalla dignità della persona dei detenuti e anche a quellache ogni donna e ogni uomo della Polizia Penitenziaria deve portare con onore, per il difficile, fondamentale e delicato compito che è chiamato a svolgere"

Advertising

ilpost : Il quotidiano “Domani” ha pubblicato un video che mostra le violenze della polizia nel carcere di Santa Maria Capua… - fabiochiusi : Sfogliando la rassegna stampa si deduce che le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, documentate da Dom… - fanpage : Un detenuto è morto circa un mese dopo le violenze nel carcere di #SantaMariaCapuaVetere - tittimaestra : RT @DomaniGiornale: Centoquarantasei capi di imputazione per quattro funzionari dello Stato: sarebbero loro ad aver architettato la strateg… - ZeroZanna : RT @CucchiRiccardo: Inaccettabili le violenze nel carcere di #SantaMariaCapuaVetere. Gli agenti che se ne sono resi responsabili devono ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenze nel

... M5S, Lega e Fratelli d'Italia un commento sulle, documentate da un video,penitenziario di Santa Maria Capua Vetere. Solo il segretario del Partito democratico ha risposto. Giorgia ...Davanti ai video pubblicati di quanto accadutocarcere di Santa Maria Capua Vetere l'anno scorso, il 6 aprile 2020 - fatti salvi gli ulteriori accertamenti dell'Autorità Giudiziaria e tutte le ...La Ministra della Giustizia condanna senza mezzi termini i fatti del 6 aprile 2020 nel penitenziario campano. "Un'offesa e un oltraggio alla dignità della persona dei detenuti e anche a quella divisa ...Le immagini di Santa Maria Capua Vetere sono strazianti e preoccupanti. Ma non per i capi di Lega e Fratelli d'Italia che non hanno condannato quanto emerso dai video. Anzi ...