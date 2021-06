Violenze al carcere, Uspp: “Chi ha sbagliato paghi, ma no a gogne mediatiche” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Quanto accaduto il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere è la conseguenza delle rivolte dei detenuti verificatesi nei giorni precedenti, quando i reclusi si sono barricati nell’area detentiva del carcere oscurando telecamere e provocando danni. Ci sono stati sicuramente sbagli tra i poliziotti della penitenziaria che hanno effettuato la perquisizione, e chi ha sbagliato deve pagare, ma non possiamo accettare questa gogna mediatica cui sono stati sottoposti gli agenti coinvolti, con nomi, foto e persino tesserini di riconoscimento pubblicati sui media. Né che si generalizzi: il Corpo è sano e tra ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Quanto accaduto il 6 aprile 2020 aldi Santa Maria Capua Vetere è la conseguenza delle rivolte dei detenuti verificatesi nei giorni precedenti, quando i reclusi si sono barricati nell’area detentiva deloscurando telecamere e provocando danni. Ci sono stati sicuramente sbagli tra i poliziotti della penitenziaria che hanno effettuato la perquisizione, e chi hadeve pagare, ma non possiamo accettare questa gogna mediatica cui sono stati sottoposti gli agenti coinvolti, con nomi, foto e persino tesserini di riconoscimento pubblicati sui media. Né che si generalizzi: il Corpo è sano e tra ...

Advertising

ilpost : Il quotidiano “Domani” ha pubblicato un video che mostra le violenze della polizia nel carcere di Santa Maria Capua… - fabiochiusi : Sfogliando la rassegna stampa si deduce che le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, documentate da Dom… - Tg3web : 'Un'orribile mattanza', così il Giudice per le indagini preliminari ha definito le violenze nel carcere di Santa Ma… - Fede28__ : RT @perchetendenza: #SantaMariaCapuaVetere: Per il video, diffuso da @DomaniGiornale, che mostra le violenze della polizia sui detenuti avv… - internetsbetter : RT @perchetendenza: #SantaMariaCapuaVetere: Per il video, diffuso da @DomaniGiornale, che mostra le violenze della polizia sui detenuti avv… -